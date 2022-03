Mit dieser Rolle hat sie ihr Publikum geflasht! Lily James (32) schlüpfte in Pam & Tommy in die Rolle von Baywatch-Ikone Pamela Anderson (54). Die Serie zeichnet die Geschehnisse um die wilde Romanze des Musikers und der Schauspielerin nach – inklusive dem legendären Sextape. Dabei überzeugte viele Zuschauer vor allem, wie sehr Lily der echten Pamela optisch ähnelte. Bei einer öffentlichen Vorführung der letzten Folge der Show bezauberte Lily jetzt Fans und Fotografen.

Auf dem roten Teppich erschien die Blondine nämlich in einem traumhaften goldenen Kleid. Der transparente Stoff war dabei mit zahlreichen glitzernden Pailletten bestickt. Bei der schulterfreien Robe fiel besonders der Choker um den Hals der Beauty ins Auge, zu dem die Träger verlaufen und der ihr Dekolleté gekonnt in Szene setzte.

Auch Sebastian Stan (39), der in der Serie Pams damaligen Partner Tommy Lee (59) verkörpert, warf sich für das Event in Schale: In einem schicken hellen Anzug aus feinem Samtstoff präsentierte er sich den Fotografen. Dazu kombinierte er ein leichtes Hemd in Altrosa.

Anzeige

Instagram / imsebastianstan Sebastian Stan und Lily James, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lily James im März 2022

Anzeige

Getty Images Sebastian Stan, Lily James und Seth Rogen im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de