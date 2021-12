Prinzessin Catharina-Amalia (17) träumt von der großen Liebe. Die Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) stand bisher weniger in der Öffentlichkeit. Zu ihrem 18. Geburtstag, der am 7. Dezember ist, soll sich das nun ändern. Eine kürzlich erschienene Biografie über die Prinzessin von Oranien gibt erstmals Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle. Dabei entpuppt Amalia sich als Romantikerin. Für ihre große Liebe würde die Thronanwärterin sogar auf die Krone verzichten.

Im Gespräch für das Werk verriet Amalia Claudia de Breij, die die Biografie geschrieben hat, über ihren zukünftigen Ehemann: "Wenn es ein Mann ist, der mich unterstützt, den ich liebe und mit dem ich mein Leben verbringen möchte, und das Parlament würde der Hochzeit nicht zustimmen, müsste ich gucken, was ich mache. Das darf nicht auf meine Kosten gehen. Dann kann ich nicht das Beste für mein Land geben." Ganz genau weiß sie hingegen schon, wie ihr Brautkleid aussehen soll.

Ihren Beziehungsstatus hält Amalia geheim. Sie soll jedoch Single sein. Doch was muss ein Mann haben, damit die Springreiterin schwach wird? "Sie mag keine unbeholfenen Jungs. Sie schätzt gute Manieren und hat bemerkt, dass deutsche Jungen das besser beherrschen als niederländische", plauderte Claudia de Breij aus.

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia im Jahr 2020

Photo: Martijn Beekman Prinzessin Amalia der Niederlande, Sommer 2020

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria bei einem Fototermin 2016

