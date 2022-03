Hat Christina Nicolardi (27) überhaupt noch Hoffnungen auf eine Zukunft mit dem Bachelor? Schon in der ersten Datingwoche hatte die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin ein romantisches Rendezvous mit Dominik Stuckmann (30). Seitdem scheint der Zauber allerdings verflogen zu sein – außer auf Gruppendates bekommt die Münchnerin den Mann der Begierde kaum zu Gesicht. Kein Wunder, dass sich Christina in Einzelinterviews bereits etwas kritisch hinsichtlich ihres Weiterkommens gezeigt hat. Hat sie sogar schon darüber nachgedacht, eine Rose abzulehnen? Promiflash hat nachgefragt...

Dass das erste intensive Treffen zu zweit ganz zu Beginn der Staffel stattgefunden hat, sei nicht unbedingt ein Vorteil für die 27-Jährige gewesen. "Ich habe auch Zeit gebraucht, um mich zu öffnen. In dieser Zeit hat er sich auf sehr viele Frauen auf einmal konzentriert, was die ganze Situation natürlich auch erschwert hat", berichtete Christina Promiflash. Sie ist aber trotzdem der Meinung, dass sie und der Hesse auf einer Wellenlänge schwimmen. "Dominik gibt mir dennoch immer wieder Impulse, indem er mich für ein Gespräch zu sich ruft, und das Interesse an einem weiteren Kennenlernen besteht auf beiden Seiten", betonte sie. Aufgeben kommt deshalb infrage – immerhin hat Christina noch alle Chancen, Dominik endlich näherzukommen.

"Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir stark gestartet und irgendwo mittendrin auf Pause gedrückt haben", erklärte sie. Offenbar hat sie die Hoffnung, dass spätestens jetzt wieder die Playtaste gedrückt werden kann. "Würde es keine Gespräche mehr zwischen uns geben oder wäre der Kontakt nicht mehr da, würde ich das Gespräch zu ihm suchen, um ihm mitzuteilen, dass die Reise für mich zu Ende ist und ich keine Rose mehr möchte", hielt die Key-Account-Managerin jedoch fest.

