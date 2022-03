Jasmin Minz (28) legt eine Pause ein! Die Alles was zählt-Darstellerin blickt voller Vorfreude auf ein für sie äußerst wichtiges Ereignis: die Geburt ihres ersten Kindes. Die Schauspielerin und ihr Mann Paul werden schon bald zum ersten Mal Eltern. Dieser neue Lebensabschnitt bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ein anderer für Jasmin erst mal endet: Vorerst ist für sie Schluss mit "Alles was zählt"!

Jasmin geht in die Babypause. Sie werde jedoch alles und jeden vermissen, wie sie im Interview mit RTL verrät. Für ihre Figur Kim geht es aufregend weiter: "Kim hat eine ganz spannende Jobmöglichkeit bekommen – und zwar darf sie als persönliche Assistentin von Steg Lindblom ein ganzes Jahr an seiner Seite in Stockholm arbeiten und sich da entfalten und weiterentwickeln."

Auch wenn die "Alles was zählt"-Zuschauer sich erst mal von einem Fanliebling verabschieden müssen, dürfen sie sich dafür auf einen spannenden Neuzugang freuen: Bastian Semm wird zukünftig in der Serie zu sehen sein und Kims Nachfolger spielen.

TVNOW / Kai Schulz Daniela (Berrit Arnold), Kim (Jasmin Minz) mit Baby Nils, Marian (Sam Eisenstein) bei AWZ

Jasmin Minz Jasmin Minz im Januar 2021

Getty Images Bastian Semm, Schauspieler

