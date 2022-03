Heidi Klums (48) Entscheidung schockierte die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen! In der sechsten Folge der beliebten Castingshow ging es für die Nachwuchsmodels endlich nach Los Angeles – und dort stand dann auch direkt das große Umstyling an. Doch auch nach der Ankunft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten machte die Chefjurorin schnell wieder ernst. Schon nach den ersten Walks schickte sie eine Kandidatin auf die Heimreise: Heidi warf die Favoritin Barbara Radtke raus!

Von Barbaras Walk und ihren Posen waren sowohl Heidi als auch die Gastjurorin Sarina Nowak (28) nicht begeistert. "Ich möchte, dass du weißt, wie toll ich dich finde und wie wunderschön ich dich finde – und ich habe mir so gewünscht, dass du im Finale stehst", betonte Heidi und verkündete ihre Entscheidung: "Ich muss dir jetzt leider sagen, was du nicht hören willst, aber ich habe heute leider kein Foto für dich."

Barbara nahm ihren Rauswurf einigermaßen gefasst auf. "Ich bin dankbar und freue mich, dass ich so lange mit dabei sein durfte", erklärte die 68-Jährige. Die anderen GNTM-Kandidatinnen waren von dem Exit allerdings total schockiert – bei vielen Nachwuchsmodels kullerten die Tränen.

