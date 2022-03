Nicht nur Vanessa Kunz war von ihrem Umstyling schockiert! Gestern Abend lief die wohl beste Folge in jeder Germany's next Topmodel-Staffel: Heidi Klums (48) Kandidatinnen bekamen neue Frisuren verpasst! Mit am härtesten traf es definitiv Vanessa: Der Azubine wurden ihre langen braunen Haare auf Kinnlänge abgeschnitten – und Türkis gefärbt! Die 20-Jährige fügte sich ihrem Schicksal zwar, zeigte sich aber ganz und gar nicht begeistert. Auch Ex-GNTM-Kandidatin Darya Strelnikova findet Vanessas neuen Look scheußlich!

In ihrer Instagram-Story kommentierte die ehemalige Teilnehmerin jetzt die neue Folge. Als Vanessas türkisfarbene Haare schließlich gezeigt wurden, stichelte Darya: "Ich weiß ja nicht... Sorry, aber das ist echt krass! Körperverletzung?" Daraufhin blickte die Beauty auf ihr eigenes Umstyling im Jahr 2015 zurück: Sie bekam damals einen helleren Blondton sowie krasse Stufen verpasst, mit denen sie – ähnlich wie Vanessa heute – überhaupt nicht glücklich war...

"Seitdem trage ich meine Haare um einiges heller, jedoch ohne Stufen", witzelte Darya. Ihr Friseur mache sich bis heute darüber lustig, wie sehr sie ihr GNTM-Umstyling gehasst und deswegen auch geheult hatte. Müsstet ihr auch weinen, wenn man eure Haare verunstalten würde? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram/ vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram/ darya Darya Strelnikova, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram/ darya Darya Strelnikova, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Müsstet ihr auch weinen, wenn man eure Haare verunstalten würde? Auf jeden Fall! Nein, das sind doch nur Haare... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de