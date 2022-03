Bei Let's Dance ist heute Abend alles etwas anders als gewohnt. Eigentlich sollten noch zwölf Tanzpaare auf dem Parkett stehen. Doch krankheitsbedingt fallen gleich drei Kandidaten gleichzeitig aus. Der Sender hat daraufhin beschlossen, dass keiner der verbliebenen Teilnehmer heute ausscheiden wird. Stattdessen kämpfen die Promis um einen Bonuspunkt für die kommende Woche. Aber wer wird sich in der heutigen dritten Show wohl die meisten Zuschaueranrufe und somit den Extrapunkt sichern? Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, kommen dafür mehrere Tanzpaare infrage.

In einer Promiflash-Umfrage, wer aktuell "Let's Dance"-Favorit ist, liegen nämlich gleich mehrere Kandidaten sehr weit vorne. Mit 574 von insgesamt 2.059 Stimmen (27,9 Prozent) haben zwar Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) die meisten Fans auf ihrer Seite, doch die anderen "Let's Dance"-Stars sind ihnen dicht auf den Fersen. Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41), die auf dem zweiten Platz liegen, drücken immerhin noch satte 462 Leser die Daumen, also 22,4 Prozent. Und auch René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) haben mit 415 Stimmen (20,2 Prozent) offenbar sehr gute Chancen, in der heutigen Sendung die meisten Anrufe zu bekommen.

Da heute Abend niemand rausfliegen wird, können die Stars Show Nummer drei ganz entspannt angehen. Doch für einige Promis und ihre Profis hätte es ohne diese Sonderregelung sicherlich eng werden können. Michelle (50) und ihr Tanzpartner Christian Polanc (43) konnten zum Beispiel gerade einmal 21 Fans von sich überzeugen und landen damit auf dem letzten Platz. Aber auch bei Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39) sowie Mike Singer (22) und Christina Luft (32) sieht es nicht viel besser aus: Für sie stimmten jeweils bloß 29 und 50 Leser ab.

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Michelle bei "Let's Dance"

