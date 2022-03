Wird Bastian Bielendorfer (37) bei Let's Dance zum wahren Tanztalent? Der Comedian tritt in diesem Jahr in der RTL-Show gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (34) an – die nicht umsonst auch General Ekat genannt wird. Seine Tanzpartnerin bringt Bastian inzwischen nämlich schon seit ein paar Wochen im Training so richtig ins Schwitzen. Promiflash hat mal bei dem Podcaster nachgefragt, wie es ihm mittlerweile geht. Merkt er durch Ekats hartes Training schon eine körperliche Veränderung?

"Mein Physiotherapeut und meine Frau haben unabhängig voneinander die gleiche Beobachtung gemacht. Ich gehe und stehe plötzlich gerade. Nach Jahrzehnten, in denen ich aussah, als hätte man mich aus einem krummen Ast gefräst, habe ich plötzlich so etwas wie eine normale menschliche Haltung", erklärte er im Promiflash-Interview. Wem er das zu verdanken hat, weiß Bastian ganz genau. "Die Angst vor Ekat und ihrer gnadenlosen Härte hält mich wohl aufrecht", scherzte er.

Dabei fehlen dem 37-Jährigen sogar einige wichtige Trainingstage. Immerhin musste er in der vergangenen Woche aufgrund einer Erkältung aussetzen. Dass er dadurch am kommenden Freitag auf dem Tanzparkett einen Nachteil haben wird, befürchtet Bastian aber nicht: "Ekat ist ein Vollprofi, die wirklich mit meiner kompletten Unfähigkeit kämpft, aber ich denke nicht, dass die Tage im Bett mich kostbare Fähigkeiten gekostet haben."

Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer beim "Let's Dance"-Training

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova

