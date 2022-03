Und schon wieder fehlt ein Duo bei Let's Dance! Die beliebte Tanzshow startete erst vor gut zwei Wochen in die nächste Runde. In der 15. Staffel kämpfen erneut Promis um den Titel, unter ihnen auch Bastian Bielendorfer (37). Der Autor wird von Ekaterina Leonova (34) zu einem echten Bewegungskünstler gedrillt. Doch in der heutigen Show fällt der ehemalige Wer wird Millionär?-Kandidat aus – Basti hat sich erkältet.

Wie RTL.de jetzt berichtet, kann der 37-Jährige am Freitagabend nicht über das Parkett fegen. Der Gelsenkirchener hat sich eine Erkältung zugezogen – sein Coronatest war aber negativ. Deshalb wird Basti offenbar nur für eine Show ausfallen und voraussichtlich in der kommenden Woche wieder dabei sein.

Anders verhält es sich hingegen bei Hardy Krüger jr. (53). Der Schauspieler musste in der vergangenen Folge bereits wegen seiner Coronaerkrankung aussetzen. Am Mittwoch wurde dann aber bekannt, dass der Berliner auch weiterhin nicht tanzen kann. Stattdessen wird Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) zurückkehren – die Prinzessin war zuvor ausgeschieden.

Instagram / ekatleonova Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Hardy Krüger Jr. und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

