Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) werden am kommenden Freitag endlich wieder auf der Let's Dance-Bühne stehen. Der Comedian und seine Tanztrainerin mussten in der vergangenen Woche aussetzen, weil Bastian eine schwere Erkältung hatte. Inzwischen geht es ihm zwar wieder besser, doch ihm fehlen durch die Zwangspause natürlich einige Trainingstage. Promiflash hat mal bei Bastian nachgehakt: Hat er Angst, durch seinen Ausfall nun im Trainingsrückstand zu sein?

Der 37-Jährige ist in den vergangenen Wochen nicht gerade als Naturtalent in Sachen Tanzen aufgefallen. In der ersten Show konnten er und Ekat gerade einmal acht Jury-Punkte ergattern. Seine krankheitsbedingte Pause sieht Bastian daher im Promiflash-Interview gelassen: "Naja, Null minus Eins bleibt Null. Ekat ist ein Vollprofi, die wirklich mit meiner kompletten Unfähigkeit kämpft, aber ich denke nicht, dass die Tage im Bett mich kostbare Fähigkeiten gekostet haben."

Ekat erklärte bereits vor einigen Tagen, dass sie beim Training mit ihrem neuen Schützling vor allem viel Geduld braucht: "Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, er gibt sich beim Training wirklich sehr viel Mühe. [...] Er versucht und kämpft mit seinen eigenen Körperteilen... Aber wenn sein Körper nicht mitmacht, ist es nicht so einfach, für uns beide nicht. Wir geben alles und versuchen, aus dem Unmöglichen das Mögliche zu machen."

