Bahnt sich hier etwa eine Romanze an? Cedric Beidinger trennte sich im vergangenen Jahr von seiner Ex-Freundin Gina Beckmann: Kurz nachdem die beiden die Show #CoupleChallenge gewonnen hatten, zerbrach die Beziehung. Seitdem wurde es liebestechnisch ruhig um den Muskelmann – bis jetzt. Fans entdeckten Indizien dafür, dass er mit der Ex on the Beach-Beauty Hanna Annika (24) im Urlaub ist. Ist Cedric etwa wieder in love?

Momentan genießt der Beau eine entspannte Zeit in Amsterdam – genau wie Hanna. Aber die beiden sind nicht nur in derselben Stadt, sondern besuchen dort offenbar auch dieselben Orte zur gleichen Zeit. So taggten sie in ihren Instagram-Storys beide dasselbe Restaurant und gingen danach beide ins Gym. Außerdem kommentiert Cedric fleißig die Fotos der schönen Blondine. Geht zwischen den beiden etwa mehr?

Hanna hatte in den vergangenen Monaten gleich mehrere Liebespleiten einstecken müssen. Im Sommer 2021 kam der endgültige Bruch mit ihrem Ex Till Adam (33) – und auch die kurze Liaison mit Niko Ulanovsky (25) scheiterte aufgrund der zu großen Entfernung.

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im März 2022 in Amsterdam

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, Influencerin

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

