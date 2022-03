Anna Sorokin kehrt offenbar bald zurück nach Deutschland – allerdings nicht ganz freiwillig. Spätestens seit die Serie "Inventing Anna" auf Netflix erschien, ist die berühmte Hochstaplerin wieder in aller Munde. Anna gab sich in der New Yorker High Society als Millionenerbin aus und erschlich sich so kostenlose Dienstleistungen im Wert von mehr als 200.000 US-Dollar. Dafür musste die Deutsche mit russischen Wurzeln in den USA sogar in den Knast. Jetzt soll Anna allerdings wieder nach Deutschland abgeschoben werden.

Das berichtet zumindest nun der Spiegel. Demnach werde die 31-Jährige schon in der kommenden Woche mit einem Linienflug von New York nach Deutschland fliegen. Während ihrer Reise wird sie angeblich von zwei US-Beamten begleitet. Anna sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr abgeschoben werden, wehrte sich aber vor Gericht dagegen. Ihr Antrag auf Asyl wurde inzwischen allerdings abgelehnt.

Wegen ihrer Hochstapelei hätte Anna eigentlich mindestens vier Jahre absitzen müssen. Im vergangenen Februar wurde sie allerdings vorzeitig entlassen. Wenig später landete sie aufgrund eines abgelaufenen Visums allerdings wieder kurzzeitig hinter schwedischen Gardinen.

NICOLE RIVELLI/NETFLIX Julia Garner in "Inventing Anna"

Getty Images Anna Sorokin vor Gericht in Manhattan, 2019

BFA / ActionPress Anna Sorokin im September 2013 in Paris

