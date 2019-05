Anna Sorokin bleibt hinter Gittern! Die trickreiche Betrügerin führte jahrelang unter falschem Namen ein Leben in der New Yorker High Society, indem sie sich als reiche Erbin ausgab. Unter falschem Namen ergaunerte sich die Deutsche Dienstleistungen im Wert von mehr als 200.000 US-Dollar. Mittlerweile wurde die Schwindlerin gefasst und sitzt seit fast zwei Jahren in Untersuchungshaft. Nach dem Schuldspruch am 29. April steht jetzt auch das Strafmaß fest: Anna muss mindestens vier Jahre in den Knast!

Doch Anna hat Glück im Unglück: "Das hätte auch schlimmer kommen können. Die Höchststrafe waren 15 Jahre. So gesehen könnte die Deutsche bereits in ein bisschen mehr als zwei Jahren frei kommen aus dem Gefängnis", erklärt ein Bild-Reporter. Denn die zwei Jahre, die die gebürtige Russin bereits abgesessen hat, werden von der Haftzeit abgezogen. Allerdings darf sich die 28-Jährige weiterhin nichts zu Schulden kommen lassen – ansonsten könnte ihre Haft auf bis zu zwölf Jahre verlängert werden!

Doch das ist nicht die einzige Strafe, die Anna am Donnerstag verdauen musste: Wegen Verstößen gegen das US-Einwanderungsgesetz wird die Hochstaplerin nach ihrer Zeit hinter schwedischen Gardinen wieder nach Deutschland abgeschoben. Auch den Schaden in Höhe von 200.000 Dollar muss sie an ihre Opfer zurückzahlen, sowie ein Bußgeld von mehr als 20.000 Dollar.

Instagram / theannadelvey Anna Sorokin, russisches It-Girl

Getty Images Anna Sorokin vor Gericht, April 2019

Instagram / theannadelvey Anna Sorokin in New York

