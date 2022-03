Gina Beckmann hat etwas Großes geplant! Die Blondine wurde durch ihre Big Brother-Teilnahme im Jahr 2020 einem großen Publikum bekannt. Seitdem ist sie überwiegend als Influencerin im Netz aktiv – und lässt ihre Fans fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Jetzt steht im Leben der #CoupleChallenge-Bekanntheit eine große Veränderung an: Gina lässt sich bald die Brüste vergrößern – und sprach mit Promiflash nun ganz offen über den Eingriff!

Im Promiflash-Interview erzählte die Reality-TV-Beauty, dass sie sich schon vor Jahren dazu entschieden habe, sich eines Tages einer Brust-OP zu unterziehen. Der Grund? Gina habe oft an sich selbst gezweifelt – und sich mit ihrem 75A-Körbchen unwohl gefühlt. "Ich denke, die OP wird mich in vielen Situationen selbstbewusster machen, zum Beispiel beim Tragen enger Kleidung, was ich derzeit eigentlich fast nie mache", berichtete sie positiv gestimmt. Die ehemalige Kellnerin habe sich vor dem Eingriff natürlich ausgiebig von ihrem Arzt beraten lassen – und sich für ein C-Körbchen entschieden. Insgesamt 6.000 Euro wird die Operation sie kosten.

Tatsächlich hat Gina auch etwas Respekt vor ihrer Brustvergrößerung. "Und auch ein wenig Angst, vor allem vor den ersten Tagen nach der OP", gab sie ehrlich zu. Sie wisse aber, dass sie bei ihrem Arzt in besten Händen sei – und sich vollständig auf ihn verlassen könne. "Mir ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt, mit allem, was dazu gehört, deswegen wäre zum Beispiel OP im Ausland nie infrage gekommen. Ich bin da schon sehr vorsichtig", erklärte die Berlinerin ihre Haltung.

Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Star

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Reality-TV-Star

