Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Victoria Lukac nimmt in diesem Jahr mit ihrer Freundin Laura Maria Lettgen an #CoupleChallenge teil. Ebenfalls mit von der Partie ist Calvin Kleinen (30). Der TV-Aufreißer kämpft mit seinem Bruder Marvin um das Preisgeld von 100.000 Euro. Victoria und Calvin kannten sich bereits vor der Show und waren sogar mal zusammen in der Kiste gelandet. Beide beteuern, dass es ein One-Night-Stand war. Nun hat Victoria aber gegenüber Promiflash verraten, wie sich Calvin im Bett angestellt hat!

Zuerst wollte die Brünette nicht so recht mit der Sprache rausrücken. "Eine Dame genießt und schweigt", meinte Victoria. Schließlich ließ sie sich aber doch dazu hinreißen, über ihr Schäferstündchen mit dem Temptation Island-Boy zu plaudern. "Ich gebe ihm nach wie vor eine Neun von Zehn", offenbarte die Influencerin. Das Reality-TV-Sternchen Walentina Doronina war seinerzeit hingegen nicht so überzeugt von Calvins Leistung. Das könne Victoria aber null nachvollziehen.

"Die Frage ist doch vielmehr, wie viel man einer Walentina Dorina Glauben schenken darf. Ich persönlich kann leider kein Wort von ihr ernst nehmen", stellte die Österreicherin gegenüber Promiflash klar. Von ihr bekam Calvin eine gute Schulnote. Auch sonst könne sie nichts Böses gegen ihre Ex-Affäre sagen. "Wir haben uns von Anfang an immer sehr gut verstanden und bei Calvin weiß man einfach, dass er ein gutes Herz hat", verdeutlichte die ehemalige Are You The One?-Kandidatin.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im März 2022

Instagram / xvictoriaxvcx "#CoupleChallenge"-Kandidatin Victoria Lukac

