Bei The Voice Kids starten große Karrieren! Seit 2013 begeisterte die Castingshow bisher Jahr für Jahr die Zuschauer. Talente im Alter von 8 bis 15 Jahren probieren ihr Glück auf der großen Bühne. Einige Kandidaten schafften so den großen Durchbruch – unter anderem Leonie Greiner alias Loi. Die Sängerin war in der fünften Staffel der Sendung dabei. Jetzt hat sie ein paar kleine Tipps für die neuen "The Voice Kids"-Talents!

Im Promiflash-Interview blickte die 19-Jährige auf ihre Zeit in der Sendung zurück. Die Rothaarige erklärte, wie besonders "The Voice Kids" für sie sei: "Es ist egal, woher du kommst und wer du bist – du bist Teil der Familie!" Die Show habe ihr ganzes Leben verändert und ihr den Weg in die Musikbranche geebnet. Den Talents der aktuellen Staffel riet sie zudem: "Ich würde den neuen Talents raten, alles zu genießen. Man wird sein Leben lang an die TV-Momente zurückdenken."

Für Loi war "The Voice Kids" der Startschuss einer großen Karriere. Nach ihrem Ausscheiden im Finale veröffentlichte sie vor allem im Netz viel Musik, wurde ein echter Star auf TikTok – und brachte erst 2021 ihre Debütsingle "I Follow" raus. Im gleichen Jahr ging Loi zudem auf große Tour durch Deutschland.

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Die Coaches von "The Voice Kids" 2022

Anzeige

Instagram / loi.music Loi, Musikerin

Anzeige

Instagram / loi.music Loi, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de