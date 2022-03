Mike Singer (22) will seine Erfahrung weitergeben! Der Musiker wagte bei The Voice Kids 2013 seine ersten Schritte auf der großen Bühne. In der Castingshow holte sich der damals 13-Jährige zwar nicht den Sieg, startete anschließend aber total durch und ist heute erfolgreicher denn je. Neun Jahre nach seiner Teilnahme kann sich Mike jetzt ein "The Voice Kids"-Comeback vorstellen – und zwar als Coach!

Im Interview mit Sat.1 erklärte der einstige Kandidat: "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwann ein Coach bei 'The Voice Kids' zu sein. Selbst nach meiner Staffel habe ich fast jede Folge mitverfolgt." Mike war sich zudem sicher: Er kann den Talents noch einiges beibringen! "Auf jeden Fall wäre es ein kleiner Traum von mir, einmal als Coach auf dem roten Stuhl zu sitzen", schilderte er.

In der neuen Staffel durfte Mike bereits wieder "The Voice Kids"-Luft schnuppern: In der Auftaktfolge kehrte er auf die Bühne zurück und performte für die Coaches seinen Song "Bonjour, ça va?". "Das ist wie nach Hause kommen!", schwärmte der Mädchenschwarm anschließend.

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Mike Singer 2013 bei "The Voice Kids"

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer im September 2021

Anzeige

SAT.1 / Andre Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de