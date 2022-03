Thomas Drechsel (35) macht eine Körpertransformation durch! Große Bekanntheit verschaffte sich der Schauspieler durch seine Rolle als Max 'Tuner' Krüger bei GZSZ. Seit 2009 gehört der gebürtige Berliner zum Hauptcast der beliebten Fernsehserie. Doch seitdem hat sich bei ihm viel getan: Vor einigen Jahren fasste der 35-Jährige den Entschluss, Gewicht zu verlieren. Seine Fans hält er mit Gewichts-Updates auf dem Laufenden, so wie jetzt auch wieder: Thomas nahm innerhalb von zwei Monaten über acht Kilo ab!

Auf Instagram posierte Thomas ganz stolz mit einer Tafel, auf der "Zwei Monate – -8,5 Kilo" steht. "Mit 93 Kilo gestartet und schon nach zwei Monaten bin ich an der Grenze zu 84 Kilo, unter der ich seit zwei Jahren nicht mehr war", berichtete der Serienstar seinen Followern. Gleichzeitig beteuerte er jedoch: "Bis hierher war es wirklich nicht leicht. Und ich weiß, es werden noch einige Momente vor mir liegen, in denen ich nicht stark sein kann und werde."

Thomas nehme nicht ab, um für andere besser auszusehen, stellte der GZSZ-Darsteller klar. Er habe sich vorgenommen, ein gesundes Leben zu führen, um auch in "10 oder 20 Jahren wohlauf zu sein", erklärte er. Dabei verzichtet Thomas auf nichts und konnte sich in den vergangenen Wochen auch nicht dazu überwinden, Sport zu machen. Was ist dann sein Geheimnis, die Kilos purzeln zu lassen? "Ich esse alles was ich will – nur das Maß sollte stimmen", meinte der 35-Jährige.

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel im Januar 2022

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel in Potsdam, Oktober 2021

Getty Images Regina Luca und Thomas Drechsel bei "Let's Dance

