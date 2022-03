Joachim Llambi (57) revidiert sein Let's Dance-Urteil! Der ehemalige Profitänzer vergibt auch in diesem Jahr wieder seine Punkte in der beliebten Show. Dabei ist der Duisburger wie immer streng und hebt nur selten die Zehnerkelle. Für Bastian Bielendorfer (37) reichte es am Freitagabend zu gerade einmal einen Punkt von Llambi – doch am liebsten hätte dieser dem Autor noch weniger Punkte gegeben!

Gegenüber RTL brachte der Chefjuror nach der Sendung zum Ausdruck, wie genervt er von Bastians humorvollen Auftritten ist: "Im Grunde hätte man ihm null [Punkte] geben müssen. Das war ja Tanzverweigerung. Er hat zwei, drei Takte Cha-Cha-Cha getanzt, das war es!" Der frühere Profi fügte noch hinzu: "Er macht immer die gleiche alberne Nummer!"

Bastian und seine Partnerin Ekaterina Leonova (34) hatten am Freitag zu der Partyhymne "Sexy and I Know It" performt. Dafür schmiss sich der 37-Jährige in ein aufgepustetes Sixpack-Kostüm – auf der Brust prangte ein Llambi-Schriftzug mit einem Herz. Insgesamt bekam er dafür jedoch nur sieben Punkte von der Jury.

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury und Bastian Bielendorfer

Getty Images Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

