Bastian Bielendorfer (37) will es allen beweisen! Der Comedian ist in der aktuellen Staffel von Let's Dance dabei und versucht, mithilfe der Profitänzerin Ekaterina Leonova (34) seine Tanzkünste zu verbessern. In der vergangenen Folge musste das Duo jedoch aussetzen, weil Basti mit einer Erkältung flachlag und nicht richtig trainieren konnte. Jetzt ist der TV-Star aber wieder fit und hoch motiviert. Promiflash verriet er: Die Fans können sich auf eine Mega-Performance gefasst machen.

Trotz seiner Krankheit habe der 37-Jährige von Trainerin Ekat keine Schonfrist bekommen. "'Langsam' gibt es im Russischen nicht, nur 'schnell' und 'sofort'", witzelte er im Gespräch mit Promiflash über seinen anstrengenden "Let's Dance"-Alltag mit der Sportlerin. Das bedeutet aber auch: Der Autor kann am Freitag voll auf Angriff gehen – er will mit der Konkurrenz mithalten. "Wir sind wieder voll dabei und ich bin mir sicher, das Tischfeuerwerk der Erotik, das wir Freitag auf dem Bildschirm abbrennen werden, wird viele Zuschauer sprachlos zurücklassen", teaserte er an.

Aber glaubt Ekaterina überhaupt daran, dass sie Basti zum Sieg führen kann? Die Jury zeigte sich zu Beginn immerhin nicht wirklich überzeugt von dessen tänzerischem Potenzial. "Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, er gibt sich beim Training wirklich sehr viel Mühe", lobte die Rekordsiegerin den Promitänzer. Wie stark er sich mit der Zeit entwickeln wird, konnte sie so früh jedoch noch nicht einschätzen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer beim "Let's Dance"-Training

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de