Endlich kann die Sängerin aufatmen! Katy Perry (37) und hat seit der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove Bloom (1) alle Hände voll zu tun! Kürzlich wurde sogar bekannt, dass die kleine Tochter von ihr und ihrem Partner Orlando Bloom (45) bereits laufen kann, und das mit süßen anderthalb Jahren. Die Eltern dürften sich darüber freuen. Katy hat jetzt aber vor allem einen anderen Grund zur Freude, nach dem sie acht Jahre gegen eine Urheberrechtsklage wegen ihres Songs "Dark Horse" kämpfen musste.

Der Rapper Marcus Gray hatte Katy 2014 verklagt und beschuldigt, seinen Song "Joyful Noise" geklaut zu haben. Ein Bundesberufungsgericht hat am Donnerstag endlich eine Entscheidung getroffen, wie Just Jared berichtete. Katy hat den Prozess gewonnen! "Der Teil des 'Joyful Noise'-Ostinatos, der sich mit dem 'Dark Horse'-Ostinato überschneidet, besteht aus einer offensichtlich herkömmlichen Anordnung von musikalischen Bausteinen", schrieb das Berufungsgericht. "Ein Urheberrecht an diesem Material zuzulassen, würde im Wesentlichen darauf hinauslaufen, ein unzulässiges Monopol auf zweitönige Tonfolgen oder sogar auf die Molltonleiter selbst zuzulassen", heißt es weiter.

Das Bundesberufungsgericht lehnte es jetzt ab, das Urteil über die Urheberrechtsverletzung in Höhe von 2,8 Millionen Dollar wieder in Kraft zu setzen. Am Anfang der Verhandlungen hatten die Geschworenen dem Kläger zunächst das Recht zugesprochen, doch ein Richter hob diese Entscheidung 2020 auf, da der von Katy angeblich kopierte Rhythmus zu einfach für den Urheberrechtsschutz sei.

