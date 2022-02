Sie wird so schnell groß! Seit über einem Jahr sind Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) stolze Eltern einer Tochter. Seitdem blüht vor allem die Sängerin in ihrer neuen Rolle als Mutter total auf. Doch ihr kleines Mädchen wird langsam aber sicher immer größer – denn Katy und Orlando durften mit Daisy (1) schon einen großen Baby-Meilenstein feiern: Ihr Töchterchen kann mittlerweile laufen!

Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 37-Jährige mit ihrer kleinen Prinzessin ganz entspannt im Botanischen Garten in Santa Barbara spazieren. Das besonders Süße an den Aufnahmen: Die Einjährige kann schon ganz alleine laufen. In einem rosafarbenen Kleidchen watschelt Daisy ganz selbstverständlich neben ihrer Mutter her und erkundet die Gegend auf eigene Faust.

Erst vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Daisy bald schon ein Geschwisterchen bekommen könnte. Fans spekulierten nämlich, dass Katy wieder schwanger sein könnte. Auf Fotos wollen Supporter unter dem engen Kleidungsstück einen Babybauch erspäht haben!

Felipe Ramales / SplashNews.com Katy Perry mit Tochter Daisy im Januar 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

