Freut sich Zico Banachs (31) Community auf Köln 50667? Die TV-Karriere des gelernten Veranstaltungskaufmanns hat jetzt eine Kehrtwende gemacht. Nach den Kuppelshows Die Bachelorette und Bachelor in Paradise wagt der Hottie sich nun nämlich in eine Daily-Soap: Köln 50667! Dort wird er ab dem 16. März in der neuen Hauptrolle des Carlo Janssen zu sehen sein. Wie haben seine Fans eigentlich auf Zicos neuen TV-Job reagiert?

Das verrät der 31-Jährige jetzt im Promiflash-Interview: "Es ist ja vor einigen Tagen bekannt gegeben worden, dass ich bei 'Köln 50667' mitspiele und ich muss echt sagen, dass ich superviele, schöne Nachrichten von meiner Community erhalten habe." Doch das war eben nicht alles: "Es gab wirklich nur wenige Menschen, die meine Teilnahme zum Beispiel als Absturz bezeichnet haben…", berichtet Zico weiter. "Meine Antwort an diejenigen: Wenn das eure Definition von Absturz ist, würde ich gerne noch tiefer fallen!"

Und wie geht es Zico selbst mit seinem neuen Lebensabschnitt? "Ich persönlich finde es immer wichtig, sein Hauptziel im Leben zu verfolgen: glücklich zu sein. Ich bin aktuell sehr glücklich mit der Entscheidung und liebe meinen neuen Job", betont der frisch gebackene "Köln 50667"-Darsteller. Wie war eure erste Reaktion auf seine neue Rolle? Stimmt ab!

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Kanadidat Zico Banach

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / zicoriccardo Zico Banach im Oktober 2021

