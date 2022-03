Bald läuten endlich die Hochzeitsglocken für Patrick Mahomes (26) und Brittany Matthews! Im September 2020 wagte der US-Footballer den nächsten Schritt in seiner Beziehung – und machte seiner Jugendliebe einen Antrag. Nach der Verlobung begrüßten die zwei Turteltauben im Februar 2021 ihr erstes Kind auf der Welt – eine Tochter namens Sterling. In wenigen Tagen ist es nun endlich so weit: Das Paar gibt sich das Jawort. Vor ihrem großen Tag teilte Brittany jetzt ziemlich süße Fotos mit ihrem zukünftigen Ehemann!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Unternehmerin nun einige Schnappschüsse, die nur wenige Tage vor ihrer Hochzeit auf Hawaii entstanden sind. Während Brittany und Patrick auf einem Bild mit ihrem Töchterchen posieren, tanzen die Eheleute in spe auf einem weiteren Foto ausgelassen miteinander. Dabei ist kaum zu übersehen, wie glücklich die beiden miteinander sind. Das findet offenbar auch Jackson Mahomes, der Bruder des 26-Jährigen. "Ihr seid so süß! Ich liebe euch", schwärmte er in der Kommentarspalte unter dem Posting.

Wann genau die Turteltauben vor den Traualtar treten, verrieten sie bislang noch nicht. Eine Freundin von Brittany postete allerdings am Freitag ein Foto mit der Fitness-Influencerin – und betitelte den Schnappschuss mit dem Wort "Hochzeitswochenende". Dementsprechend dürfte es sich nur noch um Stunden handeln, bis das Paar endlich den Bund des Lebens schließen.

Getty Images Brittany Matthews und Patrick Mahomes im Februar 2020 in Miami

Instagram / brittanylynne Footballer Patrick Mahomes mit seiner Verlobten Brittany Matthews

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes und Brittany Matthews im Februar 2022

