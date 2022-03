Sie versetzt ihre Fans in Angst und Schrecken. Bei Hailey Bieber (25) läuft aktuell eigentlich alles rund: Sie ist nicht nur beruflich supererfolgreich, sondern hat auch privat mit ihrem Mann Justin Bieber (28) ihr ganz großes Glück gefunden. Zu seinem Geburtstag widmete das Model ihm zuletzt einen süßen Liebespost und machte damit klar, dass sie auch nach über drei Jahren Ehe noch sehr verliebt sind. Jetzt sorgt sie allerdings für einen Schockmoment: Hailey musste wegen eines Blutgerinnsels ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie TMZ berichtete, musste sie sich am Donnerstag wegen eines "medizinischen Notfalls" in eine Klinik in Kalifornien begeben. Jetzt äußert sich Hailey selbst in ihrer Instagram-Story dazu und klärt über die Umstände auf. "Ich saß mit meinem Ehemann am Frühstückstisch, als ich Symptome wie bei einem Schlaganfall bekam", beschreibt sie die beängstigende Situation. Im Krankenhaus habe man festgestellt, dass die Laufsteg-Schönheit ein kleines Blutgerinnsel im Gehirn gehabt habe, was zu einem Sauerstoffmangel geführt habe. Ihr Körper habe es jedoch von selbst abgebaut, weswegen sie innerhalb von Stunden wieder genesen sei.

"Das war einer der gruseligsten Momente, die ich je erlebt habe", bringt Hailey ihre Angst zum Ausdruck. Jetzt sei sie jedoch wieder zu Hause und fühle sich gut: "Ich bin so dankbar für all die tollen Ärzte und Krankenschwestern, die sich um mich gekümmert haben!" Auch bei ihren Fans bedankt sich die 25-Jährige abschließend für ihre Liebe und Unterstützung.

