Wer hat sich denn da versteckt? Jennifer Lopez (52) begeistert ihre Fans derzeit in der Liebes-Komödie Marry Me, die seit Anfang Februar auf den Kinoleinwänden zu sehen ist. Und auch im echten Leben läuft es bei der Sängerin richtig gut! Sie und ihr Freund Ben Affleck (49) wollen allem Anschein nach sogar zusammenziehen – das Paar hatte letzten Sommer ein Liebes-Comeback gefeiert. Nun hat ihr Schatz sogar einen kurzen Auftritt in J.Los Musikvideo!

Im Video zum Song "Marry Me", den die 52-Jährige gemeinsam mit Maluma (28) für den gleichnamigen Film produziert hatte, sollten Fans noch einmal ganz genau hinschauen: Gleich zu Beginn des Clips befindet sich ein Schwarz-Weiß-Foto von Ben auf einem Klavier! Anschließend turtelt die US-Amerikanerin dann noch mit einem Mann im Bett, der zwar nur von hinten zu sehen ist, dessen Körperbau und Haarpracht aber denen des Schauspielers verdächtig ähneln!

Dass der Hollywoodstar in einem Musikvideo von Jennifer auftaucht, wäre aber nicht das erste Mal! Auch für ihren Erfolgshit "Jenny From The Block", der 2002 erschien, hatte die Liedermacherin ihren Lover mit eingespannt – in einer deutlich präsenteren Rolle! Das Traumpaar war vor seiner süßen Reunion letztes Jahr nämlich schon einmal von 2002 bis 2004 liiert.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2003 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de