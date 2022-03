Drew Barrymore (47) ist im Moment zwar Single – doch die US-amerikanische Schauspielerin kann auf ein bewegtes Liebesleben zurückblicken! In der Vergangenheit war die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin beispielsweise schon dreimal verheiratet – und zwar mit dem Produzenten Jeremy Thomas, dem Komiker Tom Green (50) und dem Schauspieler Will Kopelman. Diese Beziehungen verfolgen die zweifache Mutter offenbar noch bis heute: Drew Barrymore träumt nämlich ab und an von ihren Ex-Partnern – und dabei geht es ziemlich heiß her!

In ihrer eigenen TV-Sendung "The Drew Barrymore Show" sprach Drew jetzt über ihre "heißesten Träume" – und in denen spielen ihre Ex-Partner eine große Rolle. "Ich glaube, der einzige Ort, an dem ich zur Zeit Action bekomme, ist in meinen Träumen", betonte die 47-Jährige und beschrieb die wilden Fantasiegeschichten: "Und alle sechs Monate habe ich einfach den heißesten Traum, und dann denke ich mir: 'Oh mein Gott! Oh, ich habe eine Libido und bin am Leben.'"

Drews Talkshow-Gast Ross Mathews (42) fand es total lustig, dass die Schauspielerin derart offen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. "Ich finde es einfach toll, dass in deinen Träumen einer deiner Ex-Freunde deine Libido erweckt", lachte der US-amerikanische TV-Star.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de