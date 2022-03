Sie spricht offen über ihre Gefühlslage! Tori Roloff erlitt Mitte März 2021 in der siebten Woche ihrer Schwangerschaft eine Fehlgeburt. Im November desselben Jahres verkündete die "Little People, Big World"-Bekanntheit ihren Fans dann aber tolle News: Ihr Mann Zach (31) und sie erwarten wieder ein Baby. Bald jährt sich ihre Fehlgeburt zum ersten Mal – und die US-Amerikanerin wird emotional: Sie ist immer noch dabei, den Vorfall zu verarbeiten.

Auf Instagram teilte Tori jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren Babybauch in den Fokus rückt. "Es ist nun ein Jahr her, dass wir von der Fehlgeburt erfahren haben. Ich habe mich davon noch immer nicht ganz erholt." Dass sich dieses Empfinden jemals ändern werde, bezweifle sie aber ohnehin, fügte die TV-Bekanntheit hinzu. "Es war das Schlimmste, was ich je erleben musste, und ohne meine Familie hätte ich das nicht durchgestanden."

Dass sie nun erneut Nachwuchs erwartet, tröste sie in gewisser Weise, fügte Tori hinzu: "Ich schreibe diese Zeilen überaus schwanger mit einem gesunden Baby. Für dieses Geschenk bin ich sehr dankbar." Die Beschwerden ließen sich bei diesem Gedanken gut ertragen, betonte sie.

Instagram / toriroloff Zach und Tori Roloff im Juli 2020

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Familie

Instagram / toriroloff Tori Roloff, TV-Bekanntheit

