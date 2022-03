Cheyenne Ochsenknechts (21) Leben hat sich um 180 Grad gedreht! Vor ein paar Jahren machte die Tochter von Natascha Ochsenknecht (57) noch das Berliner Nachtleben unsicher, shoppte Designer-Handtaschen und eroberte als Model die Laufstege. Inzwischen lebt sie mit ihrem Verlobten Nino und ihrem Baby Mavie auf einem Bauernhof in Österreich – den sie gemeinsam führen. So haben sich auch Cheyennes Shopping-Gewohnheiten komplett geändert...

In der zweiten Folge ihrer eigenen Realityshow "Diese Ochsenknechts" berichtet die ehemalige Let's Dance-Kandidatin jetzt: "Wir fahren nach Italien, ein bisschen shoppen, [...] Tiere anschauen – Kühe und Hühner. Wir züchten ja die ganz speziellen Rinder. Die älteste Rasse der Welt, die Chianinas, kommen aus der Toskana." Während Cheyenne sich früher vor allem für Klamotten und Co. begeistern konnte, finde sie heute auch großen Gefallen am Kühe einkaufen. Trotzdem gönne sie sich hin und wieder noch eine schöne Handtasche.

Aber war dieser krasse Tapetenwechsel nicht ein bisschen hart für die 21-Jährige? "Bei der Umstellung hatte ich gar keine Probleme. Ich vermisse die Stadt gar nicht. Ich bin auch immer froh, wenn ich aus der Großstadt weg bin und wieder zu Hause", stellt Cheyenne jetzt im Promiflash-Interview klar. "Meine Einstellung zu dem Ganzen – Klub, Feiern und Stadt – hat sich verändert. Das ganze Bild, was ich hatte, hat sich verändert." Inzwischen sei die Natur ihre große Liebe. "Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich dort wohne. Da will ich auch immer wohnen bleiben", betont sie abschließend.

"Diese Ochsenknechts" – immer montags um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf!

