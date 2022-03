Mit dieser Nachricht hat Cheyenne Ochsenknecht (21) ihren Liebsten wohl erst mal einen Schrecken eingejagt! Seit März des vergangenen Jahres hat sich das Leben des Ochsenknecht-Nesthäkchens komplett verändert: Töchterchen Mavie erblickte das Licht der Welt. Mit dem neuen Familienmitglied haben Cheyennes Mutter Natascha Ochsenknecht (57) und ihre beiden Brüder anfangs absolut nicht gerechnet – sie zeigten sich von Cheyennes Schwangerschaft geradezu überrumpelt!

"Natürlich dachte ich im ersten Moment 'Oh mein Gott, sie ist ja noch so jung'", verriet Neu-Oma Natascha in ihrer eigenen Familien-Realityshow Diese Ochsenknechts. Und auch Jimi Blue Ochsenknecht (30) dachte anfangs an einen schlechten Scherz seiner kleinen Schwester: "Hätte ich nie für möglich gehalten ehrlich gesagt!" Er und seine Geschwister hätten sogar noch darüber gewitzelt, wie es wäre, wenn die Jüngste im Bunde zuerst schwanger werde – dass es letztendlich genau so kam, war überraschend. "Für mich ist oder war sie ja selbst noch ein Kind", erklärte Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31).

Mit Wilson hatte sich Cheyennes Partner Nino auf Anhieb gut verstanden. "Bei Jimi war es anders, der war schon mit Vorsicht", plauderte der frischgebackene Vater im Einzelinterview aus. Laut Cheyenne habe Jimi Nino anfangs kaum vertraut und sogar mit Vorurteilen zu kämpfen. "Man möchte einfach die Schwester beschützen", rechtfertigte Jimi seine anfängliche Zurückhaltung. Inzwischen würde er sich mit Nino allerdings bestens verstehen.

"Diese Ochsenknechts" - sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf

RTL / bluesparrow GmbH Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2022

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino

