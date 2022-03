Khloé Kardashian (37) musste sich früher einiges anhören! In der Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians drehte sich 14 Jahre lang unter anderem alles um ihr Leben sowie das von ihren älteren Schwestern Kim (41) und Kourtney (42). 2021 flimmerte dann die letzte Folge über die weltweiten Bildschirme. Über die Jahre hinweg hat die Jüngste der drei Kardashian-Schwestern optisch eine große Wandlung hingelegt. Im Netz präsentiert sie sich aktuell extrem trainiert. Früher wurde Khloe ständig mit ihren Schwestern verglichen – das war nicht leicht für sie!

Khloé offenbarte im Interview mit Varitey nun ihre Gefühle zu dieser unschönen Erfahrung. "Als ich jünger war, wurde ich immer mit meinen Schwestern auf eine Art und Weise verglichen, dass ich ja nicht mit ihnen verwandt sein kann, weil ich anders als sie aussehe", erklärte die TV-Bekanntheit. In diesem Zeitraum litt die Beauty an psychischen Schwierigkeiten und hatte zudem mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. "Das war wirklich verletzend, immer mit ihnen verglichen zu werden, vor allem in der Mode- oder Schönheitswelt, wo unsere Körper oder Gesichter verglichen werden", verdeutlichte die Mutter von True Thompson (3) in dem Interview.

Bis heute falle es ihr schwer, mit negativen Kommentaren über ihr Äußeres umzugehen. Doch sie will sich davon nicht unterkriegen lassen und möchte in ihrem Leben stets das Positive hervorheben. "Das Gute überdeckt definitiv das Schlechte. Man muss einfach damit klarkommen", erklärte die Beauty abschließend.

Getty Images Kourtney, Kim und Khloé Kardashian 2007

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

