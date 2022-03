Dieser Clip geht den Fans ganz schön unter die Haut! Vor wenigen Wochen überraschten die YouTuber Sascha Koslowski (35) und Paola Maria (28) ihre Fans mit einer Schock-Nachricht: Nach knapp fünf Jahren Ehe geht das Paar von nun an getrennte Wege. Ihren zwei Söhnen zuliebe wollen die beiden aber als Familie zusammenhalten. Jetzt überrascht Sascha mit ziemlich emotionalen Worten über die Liebe im Netz!

Via Instagram teilt der 35-Jährige ein kurzes Video, in dem er nachdenkliche Töne anschlägt. "Wisst ihr, ich würde euch gern etwas erzählen, etwas über die Liebe. Was ich so schön an der Liebe finde. Es sind die gemeinsamen Momente, in welchen man eins wird. Ein Herz und eine Seele. Es sind die besonderen Beziehungen, die uns alle verbinden", erzählt der YouTuber aus dem Off, während im Clip beruhigende Meeresbewegungen und Naturaufnahmen zu sehen sind. Für Sascha sei die Liebe zugleich verrückt und wunderschön. Es müsse nicht perfekt sein, nur echt.

Ganz offensichtlich hat Sascha noch ordentlich an der Trennung zu knabbern. Aber auch seine Noch-Ehefrau Paola steckt dieses Liebes-Aus nicht so leicht weg. Im Netz erklärte sie nämlich: "Aktuell ist es so ein Hoch und Tief. Ich habe tolle Unterstützung hier. Meine Familie, meine Freunde versuchen, mich aufzubauen und für mich da zu sein und wollen mich natürlich so gut es geht ablenken – aber dann gibt es natürlich auch Momente, in denen es nicht so gut klappt."

Getty Images Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

