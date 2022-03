Ist zwischen ihnen bald wieder alles paletti? Denise Richards (51) war von 2002 bis 2004 mit dem einstigen Two and a half Men-Darsteller Charlie Sheen (56) verheiratet. Aus ihrer kurzen Ehe gingen die Töchter Sami und Lola hervor. Denise und Charlie führen seit Jahren einen erbitterten Unterhaltsstreit. Dieser ging 2021 in eine neue Runde: Nach einem Streit zog Sami bei ihrer Mutter aus und lebt seitdem bei ihrem Vater. Nun gratulierte Denise ihrer Ältesten jedoch zum 18. Geburtstag!

Auf Instagram übermittelte die Real Housewives-Darstellerin ihrer Tochter nun liebevolle Glückwünsche. "Alles Gute zum Geburtstag, meine schöne Sami. Ich liebe dich so sehr. Privat möchte ich dir gern noch so viele Dinge mitteilen", schrieb Denise zu einem Schnappschuss ihrer Tochter. Macht sie hier in Sachen Versöhnung etwa eine Andeutung? Angeblich haben die zwei seit Samis Auszug kaum noch Kontakt zueinander. Das möchte Denise jetzt augenscheinlich aber ändern und auch Sami scheint nicht abgeneigt, die Probleme mit ihrer Mama aus der Welt zu schaffen.

In den Kommentaren antwortete sie auf den Geburtstagsgruß der Schauspielerin. "Vielen Dank, Mama. Ich liebe dich auch sehr." Die Follower der TV-Bekanntheit hoffen auf eine baldige Aussprache des Mutter-Tochter-Duos. "Ich hoffe, ihr könnt schnell wieder Frieden miteinander schließen", schrieb ein User unter dem Post.

