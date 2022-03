Prinz Harry (37) bringt seine Fans zum Lachen! Dass der Mann von Herzogin Meghan (40) genau wie sein verstorbener Opa Prinz Philip (✝99) ein echter Scherzbold ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein: In den vergangenen Jahren bewies der britische Royal auf öffentlichen Veranstaltungen immer wieder seinen Sinn für Humor – so auch jetzt: Im Netz ging nun ein Clip viral, in dem Harry seine Niederländischkenntnisse zum Besten gab!

Auf Twitter wurde nun ein Video veröffentlicht, in dem der 37-Jährige für die Invictus Games wirbt. Dabei handelt es sich um eine paralympische Sportveranstaltung für Veteranen und Soldaten, die dieses Jahr in Holland stattfindet. In dem Clip bat Harry die Mitglieder des holländischen Teams darum, ihm dabei zu helfen, sein Niederländisch aufzufrischen. Doch damit nicht genug: Nach ein paar wichtigen Sprachlektionen überraschte der Zweifach-Papa die übrigen Teilnehmer mit einem lustigen Outfit. Er trug ein orangenes T-Shirt, eine kurze Hose sowie eine dazu passende Sonnenbrille und einen Hut – passend zu den Nationalfarben der Niederlande.

Für das Video bekam Harry allerdings auch viel Kritik. Nur wenige Stunden zuvor hatte nämlich ein Sprecher bestätigt, dass er beim Gedenkgottesdienst für seinen verstorbenen Großvater nicht anwesend sein wird. "Der Herzog wird Ende März nicht nach Großbritannien zurückkehren, hofft aber, seine Großmutter so bald wie möglich besuchen zu können", hieß es in dem Statement. Tatsächlich soll der Enkel der Queen (95) abgesagt haben, weil er dachte, er würde dort keinen persönlichen Polizeischutz bekommen.

