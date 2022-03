Er fiebert seiner Let's Dance Rückkehr entgegen! In der letzten Folge der beliebten Tanzshow gab es leider einige krankheitsbedingte Ausfälle: Neben Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und Caroline Bosbach (32) musste auch Timur Ülker (32) mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev dem Parkett fern bleiben. Jetzt ist der GZSZ-Darsteller aber genesen und voller Energie. Timur kann es kaum erwarten, wieder das Tanzbein zu schwingen!

Auf Instagram verkündete Timur seinen Fans die freudige Nachricht und machte ihnen zugleich Hoffnung auf ein furioses Comeback. "Nach mehr als 120 Stunden in diesen vier Wänden, 23 Bio-Zitronen, jede Menge Ingwer und mehr Downs als alle Achterbahnen, will ich euch jetzt eins versprechen: Ich werde stärker zurückkommen und nichts hält uns mehr auf!", zeigte der Schauspieler sich kämpferisch. Seinen Siegeswillen und seine gute Gesundheit unterstrich er mit oberkörperfreien Bildern, auf denen er leidenschaftlich in die Kamera schreit.

Um trotz der vielen Ausfälle in Show drei faire Wettkampfbedingungen zu generieren, hatte es eine neue Regelung bei "Let's Dance" gegeben. Anstatt am Ende des Abends ein Team nach Hause zu schicken, konnten die Zuschauer einem Tanzpaar mit ihren Anrufen einen extra Punkt für die nächste Folge verschaffen. Diesen konnten Zirkusartist René Casselly (25) und seine Partnerin Kathrin Menzinger (33) für sich gewinnen.

Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Timur Ülker in der zweiten "Let's Dance"-Show

Anzeige

RTL Timur Ülker, GZSZ-Darsteller

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Timur Ülker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de