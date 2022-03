Ist David Walliams (50) weg vom Singlemarkt? Der britische Schauspieler und Comedian war bis 2015 mit seiner Ex-Frau Lara Stone (38) verheiratet – und hat auch einen gemeinsamen Sohn mit ihr. Seit dem Eheaus machte der TV-Star aber kaum Schlagzeilen mit seinem Liebesleben. Jetzt scheint es aber ganz so, als hätte David wieder eine Frau an seiner Seite. Der Grund für diese Annahme? Auf einem Event tauchte er in Begleitung auf – und das Duo posierte ziemlich vertraut.

Bei einem Pre-Dinner der BAFTA-Gala erschien der 50-Jährige mit dem dem dänischen Model Solveig Mørk Hansen. Auf dem Red Carpet lächelten die zwei Seite an Seite für die Fotografen und scheuten auch keine Berührungen: Die 26-Jährige hatte die Hand liebevoll auf die Schulter des Britain's Got Talent-Juroren gelegt – und schien sich in seiner Nähe ziemlich wohlzufühlen. Ob die beiden tatsächlich eine romantische Beziehung haben oder die Veranstaltung nur als Freunde besucht haben, behielten sie allerdings für sich.

Buchautor David hatte zuletzt 2019 für eine Mega-Überraschung bei den Fans gesorgt. Damals wurde ein Comeback für "Little Britain" angekündigt, wo David in seiner Paraderolle Lou zu sehen ist. Allerdings war keine TV-Ausgabe, sondern eine Radiosendung geplant.

Getty Images Model Solveig Mørk Hansen

Getty Images David Walliams und Solveig Mørk Hansen in London

Getty Images Comedian David Walliams

