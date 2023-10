Nach Show-Rauswurf: David Walliams leidet an Suizidgedanken

David Walliams (52) fiel in ein schweres Loch. Seit Jahren ist er als Schauspieler und als erfolgreichster britischer Autor von Kinderbüchern tätig. 2012 wurde er einem noch größeren Publikum bekannt, als er Jurymitglied von "Britain's Got Talent" wurde. Bis 2022 saß er als Juror in der Castingshow – der Vater eines Sohnes wurde rausgeschmissen, nachdem er einen Kandidaten beleidigt haben soll. Die Vorwürfe sind an David alles andere als spurlos vorbeigegangen...

Nach seinem unfreiwilligen Exit verklagte der 52-Jährige die Chefs der Sendung und fordert eine hohe Summe an Entschädigung. Wie in den Gerichtsdokumenten steht, die The Sun vorliegen, leidet David an "aktiven Selbstmordgedanken" und er hat zudem "die Fähigkeit verloren, lustig zu sein", da er befürchte, dass seine Worte ohne seine Zustimmung veröffentlicht werden.

Der Engländer behauptet, dass sein Mikrofon während der Dreharbeiten zu "Britain's Got Talent" nonstop eingeschaltet war. David geht sogar so weit, dass er beteuert, aufgenommen worden zu sein, während er auf der Toilette war.

Getty Images David Williams mit Simon Cowell, Amanda Holden und Alesha Dixon

Getty Images David Walliams im Buckingham Palace, November 2018

Getty Images David Walliams bei den BAFTA Awards, Mai 2019

