Sturm der Liebe-Fans dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen! Seit 2005 wird die beliebte Telenovela im Ersten ausgestrahlt. Dabei gibt es stetig regen Wechsel im Cast. Im Februar wurde bekannt gegeben, dass Schauspielerin Christin Balogh (36) nach drei Jahren wieder in ihre Rolle der Tina Kessler in der Serie schlüpfen wird. Jetzt gibt es eine weitere Neuerung: Katrin Anne Heß (36) gehört ab nun auch zu "Sturm der Liebe"!

Wie ARD berichtet, wird Katrin voraussichtlich ab dem 26. April in der beliebten Serie zu sehen sein. Sie wird die Figur der Carolin Lamprecht verkörpern, die den Fürstenhof wohl ordentlich aufmischen wird. Der Grund: Sie ist die ehemalige Studienkollegin und beste Freundin von Michael Niederbühl (Erich Altenkopf, 52). Was beide jedoch nicht voneinander wissen: Sie waren damals ineinander verliebt! Ob Carolin und Michael das wohl herausfinden werden? Außerdem ist Carolin Pferdewirtin und geriet sogar mit dem Gesetz in Konflikt: Sie saß einst im Gefängnis!

"Ich wurde mit offenen Armen in die 'Sturm'-Familie aufgenommen und hatte einen wundervollen Start", freute sich Katrin riesig darüber, in die Rolle der Carolin Lamprecht schlüpfen zu dürfen. In ihrer Schauspielkarriere habe sie noch nie eine tägliche Serie gedreht, daher fände sie den Job noch aufregender. Doch was hält Katrin denn selbst von ihrer Figur? "Carolin hätte ich gerne als beste Freundin. Sie ist offen, direkt, liebenswürdig und trägt ihr Herz am rechten Fleck", schwärmte sie von ihrer Rolle.

Instagram / katrinannehess Katrin Anne Heß im Dezember 2021

Instagram / helen.barke.official Der Cast von "Sturm der Liebe"

Instagram / katrinannehess Katrin Anne Heß, Schauspielerin

