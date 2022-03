Bei Sturm der Liebe stand ein großes Wiedersehen an: Christin Balogh (36) kehrte zurück! Von 2013 bis 2019 verkörperte die Schauspielerin die Rolle der Tina Kessler in der beliebten ARD-Fernsehserie. Zunächst war Tina Zimmermädchen, später Chefköchin, bevor sie mit ihrem Mann nach Island zog. Jetzt feiert Christin ihr großes Serien-Comeback und verriet Promiflash, wie es für sie war, zurück zum Set zu kommen!

"Nach über zwei Jahren das Team wiederzusehen, war einfach toll. Normalerweise bin ich am ersten Drehtag schon sehr nervös, aber beim 'Sturm' hat es sich angefühlt, wie nach Hause kommen", schwärmte Christin im Promiflash-Interview von ihrer großen Rückkehr. Drei Jahre war die Hörfunkmoderatorin nicht am "Sturm der Liebe"-Set. Was hat sich alles verändert? "Es sind natürlich viele neue Gesichter da und es war sehr schön sie zu treffen", meinte die gebürtige Magdeburgerin.

Ein neues Gesicht war für Christin zum Beispiel Lena Conzendorf, die bei "Sturm der Liebe" die Figur der Josie Klee spielt. Mit ihr hat sich Christin auf Anhieb super verstanden. "Besonders mit Lena hatte ich viele Szenen und es hat große Freude gemacht, die mit ihr zu spielen", erzählte die 36-Jährige. Insgesamt habe sie in dem Team "eine große Vertrautheit" gespürt. "Das warme Sturmgefühl [war] da", fand Christin.

ARD / Christof Arnold Christin Balogh, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

Instagram / christin_balogh_official Christin Balogh im April 2019

Getty Images Lena Conzendorf bei "Sturm der Liebe", 2021

