Bei Paco Herb geht es gerade düster zu. Einige Influencer nutzen Plattformen wie Instagram inzwischen nicht nur, um über Beauty, Urlaub und Fitness zu sprechen und ihre Sonnenseiten des Lebens zu präsentieren. Ihren Followern zuliebe thematisieren Netzstars auch Inhalte von schwarzen Tagen und sprechen vermehrt über psychische Gesundheit. Paco geht es ebenfalls gerade nicht gut: An seiner momentanen Gedankenwelt ließ er jetzt auch seine Community teilhaben.

"Ich bin lange nicht mehr so energie- und kraftlos in die neue Woche gestartet, ich kann nicht sagen, woran es genau liegt. Meine Gedankengänge bestehen aus Negativität und ich weiß nicht warum", sprach Paco schwermütig auf Instagram seine Follower an. Ihm falle es schwer, Dinge anzugehen. Eine emotionale schwarze Wolke halte sich hartnäckig über seinem Kopf.

Reaktionen seiner Fans ließen nicht lange auf sich warten. Viele Menschen durchleben diese Phase momentan oder kennen solche Zeiten nur zu gut. Dass sie ihm schreiben, berührt den einstigen Love Island-Kandidaten. "Habe keine Angst, deine Gefühlslage offen und ehrlich zu kommunizieren. Wir müssen uns gegenseitig verstehen", rief er zu mehr Mitgefühl zwischen allen Mitmenschen auf. "Unser Inneres signalisiert uns, irgendwas ist nicht richtig, aber wir müssen auch zuhören und trauen, uns diesen Punkten zu stellen", meinte Paco.

Paco Herb, Januar 2022

"Love Island"-Nachzügler Paco

Paco, "Love Island"-Kandidat 2021

