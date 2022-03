Daniela Büchner (44) zieht ihr Ding durch! Die Reality-TV-Bekanntheit darf sich auf Instagram über eine große Fangemeinde freuen: Über 314.000 Menschen verfolgen den Alltag der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin, in dem es mal turbulent, mal ruhig zugeht. Dennoch tummeln sich auf dem Account der 44-Jährigen auch immer wieder Hater, die sich in den Kommentaren über die Looks der Mutter auslassen: Jetzt trotzte Danni ihnen mit einem Foto von sich in einer superengen Hose!

Auf Instagram posierte Danni lässig für ihre Fans. Mit ihrem Outfit bewies die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin: Sie mag es offenbar auch rockig. In schwarzem Top, einer dunklen Hose und coolen Boots grinste die Wahl-Mallorquinerin in die Kamera und wusste: Die Internettrolle werden nicht lange auf sich warten lassen. "Ich hätte die Hose auch eine Nummer kleiner kaufen können, hatte ich aber kein Bock drauf", witzelte sie zu dem Beitrag, um den Hatern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie ergänzte außerdem: "Tue, was du liebst."

Tatsächlich wurde Danni in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert, zu enge und für ihr Alter vermeintlich unpassende Kleidung zu tragen. Doch davon lässt sich der Goodbye Deutschland-Star offenbar nicht beirren. Auch ihre Fans sprangen bereits für Danni in die Bresche. "Immer diese bösen Kommentare. Wenn ich jemand nicht so gut finde, entfolge ich denjenigen", setzte sich ein User für sein Idol ein.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im März 2022

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de