Happy Birthday, Daniela Büchner (44)! Die Goodbye Deutschland-Auswanderin ist durch ihre diversen TV-Auftritte bekannt geworden. Zuletzt konnte ganz Deutschland die Witwe des Schlagersängers Jens Büchner (✝49) bei Promi Big Brother beobachten. Auch auf Social Media hat sie sich inzwischen eine beachtliche Reichweite aufgebaut, wo sie ihre Follower an ihrem Familienleben auf Mallorca teilhaben lässt. Im Netz veröffentlichte Danni anlässlich ihres heutigen Geburtstages jetzt einen süßen Beitrag...

"Happy Birthday an mich selbst! Ähm, Entschuldigung? Kann mir jemand sagen, wo die Zeit geblieben ist? Egal, feiern wir die Schnapszahl 44", witzelt die ehemalige Dschungelcamperin auf Instagram. Dazu postete Danni zwei Bilder – ein aktuelles Spiegel-Selfie sowie ein altes Foto, das sie als kleines Mädchen zeigt. In den Kommentaren bekam sie bereits etliche Glückwünsche von Fans.

Auch ihre Töchter gratulierten Danni bereits: "Happy Birthday, Ma! Wir lieben dich, für immer ein Team", betonte Jada Karabas in ihrer Instagram-Story. "Happy Birthday an die beste Mama der Welt! Du gibst jeden Tag dein Bestes und wir haben dich so lieb! Ein Team für immer", schwärmte Joelina Karabas (22). Ihr Reality-TV-Kollege Matthias Mangiapane (38) ließ ebenfalls schon Grüße da.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner als Kind

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner

Promiflash Matthias Mangiapane und Daniela Büchner

