Jenefer Riili möchte offenbar keine Zeit mehr mit ihrem Ex und Kindsvater Matthias Höhn (26) verbringen. Vergangenes Jahr machten die TV-Bekanntheiten nach drei Jahren Beziehung ihre Trennung öffentlich. Auch wenn das Ex-Paar scheinbar nicht gerade gut aufeinander zu sprechen ist, ziehe es für seinen gemeinsamen Sohn Milan (3) an einem Strang. Doch wie Jenefer nun verriet, komme es für sie dennoch nicht infrage, wieder mit Matze in den Urlaub zu fahren.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram fragte ein Fan der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, ob sie für ihren Sohn einen gemeinsamen Urlaub mit ihrem Ex in Erwägung ziehen würde. "Nein, würde ich jetzt nicht mehr machen, aber anfangs dachte ich, ja", teilte die Influencerin mit. Sie wisse nicht, was ein Familienurlaub bewirken soll. "Unser Sohn weiß, dass wir getrennt sind. Würde nur für Verwirrung sorgen und hab keinen Bock auf Urlaub mit dem Ex", stellte sie klar.

Ein weiterer Follower von Jenefer wollte zudem wissen, ob sie sich vorstellen könne, sich mit dem Vater ihres Sohnes ein Reihenhaus zu teilen. "Nee, Leute, echt nicht", antwortete die einstige Seriendarstellerin und fügte ihrer Antwort einer Reihe Tränen lachender Smileys hinzu.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Oktober 2021

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Freundin Jenefer Riili und dem gemeinsamen Sohn Milan, März 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

