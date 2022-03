Der Teenie-Star gewährt tiefe Einblicke in seine dunkle Vergangenheit. Josh Peck (35) dürfte den meisten aus der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" bekannt sein. Hier verkörperte er den Teenager Josh, der ein wenig mehr auf den Hüften hatte. Für seinen Körper wurde der heutige Vater eines Sohnes oft gehänselt. In seiner Zeit nach der Serie hat Josh ziemlich viel an Gewicht verloren und dadurch eine neue Sucht entwickelt: Drogen und Alkohol.

"Es wurde deutlich, dass ich, nachdem ich mein Gewicht verloren hatte, derselbe Kopf in einem neuen Körper war", räumte der Schauspieler am Mittwoch gegenüber People ein. "Was wirklich klar ist, ist, dass ich es übertrieben habe mit dem Abnehmen. Und dann habe ich Drogen und Alkohol entdeckt. Und das wurde mein nächstes Kapitel. Ich habe Essen und Drogen benutzt, um meine Gefühle zu betäuben", gestand Josh. Der ehemalige Nickelodeon-Star habe angefangen zu trinken und Drogen zu nehmen, darunter auch Kokain, um seinen Schmerz und seine Unsicherheit zu verbergen. Dieser Mangel an Selbstbewusstsein stamme aus seiner Kindheit durch das ständige Bodyshaming.

"Es war wirklich ein Buffet", erinnerte der 35-Jährige sich zurück. "Ich hatte die Illusion, selbstbewusster und attraktiver zu werden, wenn ich Drogen nahm." Josh schaffte den Ausstieg, nachdem er sich vor Augen führte, dass seine Schauspielkarriere auf dem Spiel stand, für die er so hart gearbeitet hatte. Seit 2008 ist der "Drake & Josh"-Darsteller nüchtern und clean.

Getty Images Josh Peck, Dezember 2021

Getty Images Drake Bell und Josh Peck, April 2006

Getty Images Josh Peck, September 2017

