Emma Watson (31) zeigt sich von ihrer verführerischen Seite! Die britische Schauspielerin ist durch ihre Hauptrolle in den Harry Potter-Filmen weltberühmt geworden: Sie spielte zehn Jahre lang die hochintelligente Büchernärrin Hermine Granger. Das Image der braven Schülerin konnte die gebürtige Londonerin zwar inzwischen ablegen, aber so sexy zeigt sie sich trotzdem so gut wie nie: Emma legte im Rahmen der British Academy Film Awards jetzt einen superheißen Auftritt hin!

Am Samstagabend veranstaltete die Luxusmarke Chanel eine exklusive BAFTA-Dinnerparty. Die "Ballet Shoes"-Darstellerin erschien in einem rattenscharfen Outfit! Emma trug ein freizügiges Kleid, das obenrum wie ein durchsichtiger BH designt war – dazu kombinierte sie einen langen Blazer, eine schlichte Umhängetasche und ausgefallene Overknee-Boots in Streifen-Optik. Das gesamte Ensemble war in Schwarz gehalten. Obwohl die 31-Jährige derartige Looks nur selten anhat, trug sie ihn stolz und selbstbewusst.

Aufmerksamen Fashion-Fans kamen die Schuhe bestimmt bekannt vor: So hatte die Schauspielerin Hilary Duff (34) vergangene Woche bei einem "How I Met Your Father"-Event die gleichen Stiefel an! Die 34-Jährige kombinierte die Treter jedoch wesentlich legerer als Emma: Sie trug eine High-Waist-Jeans, eine Bluse und einen Ledermantel dazu. Die Overknee-Stiefel stammen aus der Luxus-Kollaboration der Designer Thierry Mugler (✝73) und Jimmy Choo und kosten rund 1.400 Euro.

Anzeige

Splash News ; ActionPress Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Emma Watson in London

Anzeige

Getty Images Hilary Duff bei einem Event zu "How I Met Your Father"

Anzeige

Wer hat die Overknee-Stiefel besser kombiniert: Emma oder Hilary? Ganz klar Emma! Auf jeden Fall Hilary! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de