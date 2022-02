Tom Brady (44) hängt die Sportschuhe tatsächlich an den Nagel! Am Dienstag machte der US-Amerikaner das Ende seiner Karriere offiziell: Nach 22 Jahren kehrt der legendäre Quarterback dem Football den Rücken und begibt sich in den frühzeitigen NFL-Ruhestand. Eine emotionale Entscheidung für den gefeierten Sportler, mit der er vor allem eine besonders glücklich macht: seine stets sehr besorgte Ehefrau Gisele Bündchen (41)!

Ein Insider verriet nun gegenüber People, wie erleichtert das Supermodel nach dem Karriere-Ende seines Mannes ist. "Gisele hoffte schon seit einigen Jahren auf einen Rücktritt. Sie ist wirklich glücklich, weil sie sich tatsächlich große Sorgen um ihn gemacht hat. Sie hat es gehasst, wenn er umgehauen wurde!", erklärte die Quelle. Nachdem ihr Mann den brutalen Sport hinter sich gelassen hat, freue sich Gisele nun auf mehr gemeinsame Zeit mit den Kids.

Nachdem Tom seinen Rücktritt aus der NFL verkündet hatte, meldete sich Gisele jetzt auch im Netz zu Wort. Zu einem Foto, das sie mit ihrem Mann und ihren Kindern zeigt, teilte sie einige liebe Worte: "Ich bin so stolz auf dich und auf alles, was du im Laufe der Jahre körperlich und emotional überwinden musstest. Ich bewundere dein Engagement und alles, was du erreicht hast!"

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen bei einem Footballspiel 2021

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de