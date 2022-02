Vom Footballstadion nach Hollywood! Tom Brady (44) ist vermutlich der erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten. Der ehemalige Quarterback gewann ganze sieben Mal den heiß begehrten Super Bowl und brach dabei einen Rekord nach dem anderen. Anfang Februar beendete Tom seine legendäre NFL-Karriere nach 22 Jahren. Pläne nach seinem Rücktritt hatte der 44-Jährige damals noch nicht, doch das scheint sich jetzt geändert zu haben: Tom steigt ins Filmgeschäft ein.

Tom wird die Hauptrolle im Film "80 for Brady" übernehmen. Das berichtet nun der Hollywood Reporter. In dem Streifen, der auf einer wahren Geschichte basiert, begeben sich vier Freundinnen, die Fans der New England Patriots sind, auf eine Reise zum Super Bowl 2017, um ihren Lieblingsquarterback zu sehen. Der natürlich niemand anderes als Tom Brady ist, gespielt von Tom selbst.

Das Quartett wird von Lily Tomlin (82), Jane Fonda (84), Rita Moreno und Sally Field (75) gespielt. Damit hat Tom ein ganzes Starensemble an seiner Seite. Die Produktion des Films wird noch in diesem Frühjahr beginnen, allerdings wurde noch kein Starttermin bekannt gegeben. Die Fans warten trotzdem gespannt darauf, ihr Idol auf der Leinwand zu sehen.

Anzeige

Getty Images Tom Brady im Januar 2022 in Florida

Anzeige

Jamie McCarthy / Rick Diamond / Randy Shropshire Collage: Sally Field, Lily Tomlin und Jane Fonda

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de