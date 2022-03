Eigentlich hat Nathalie Bleicher-Woth (25) momentan allen Grund zur Freude. Am Sonntag teilte die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ihr süßes Geheimnis mit ihren Fans und verkündete auf ihren Social-Media-Accounts, dass sie schwanger ist. Obwohl die hübsche Blondine viele Glückwünsche und positive Nachrichten erreicht haben, scheinen ihre Hater weiterhin keinen Halt vor der Schwangeren zu machen. Im Netz reagierte Nathalie nun auf die krassen Hassnachrichten gegen ihr ungeborenes Baby.

Nathalie musste in den vergangenen Jahren bereits häufiger harte Kritik und jede Menge Hassnachrichten einstecken. Auch vor der Verkündung ihrer Baby-News scheinen ihre Internet-Hater keinen Halt zu machen, wie sie nun in ihrer Instagram-Story mitteilte. "Wie kann man so sein? Ich finde es einfach richtig, richtig krass", fragte sich die Bloggerin total bedrückt, nachdem sie nicht nur von den krassen Beleidigungen, sondern auch von Morddrohungen gegen ihr ungeborenes Baby berichtete. Wegen der Heftigkeit der Kommentare kam es bei der einstigen Laiendarstellerin sogar zu Fieberattacken.

Trotz aller Anfeindungen konnte sich Nathalie aber auch über viele liebevolle Fan-Kommentare und Glückwünsche ihrer Promi-Kollegen freuen. Neben Anne Wünsche (30) freuten sich auch Klaudia Giez (25) oder Jennifer Frankhauser (29) mit der werdenden Mama. Weitere Infos rund um ihren Nachwuchs hat Nathalie noch nicht verraten.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Leon Content

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Star

