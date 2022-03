Seit Wochen trug Nathalie Bleicher-Woth (25) ein zuckersüßes Geheimnis mit sich herum! Immer wieder hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erklärt, dieses auch bald enthüllen zu wollen. Die Beauty war deswegen so aufgeregt, dass sie sogar schlaflose Nächte hatte. Nun war es aber soweit und sie gab die tollen Neuigkeiten bekannt: Die Influencerin erwartet ein Baby! Jetzt meldete sich Nathalie erstmals nach der Verkündung zu Wort!

Via Instagram gab die werdende Mama nun einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Ich kann es selbst noch gar nicht fassen", offenbarte Nathalie in den Kommentaren unter der Verkündung. Auf den Fotos, mit denen sie ihre Schwangerschaft publik gemacht hatte, strahlt die Beauty bis über beide Ohren. Auf ihrer Mini-Babykugel formte sie mit ihren Händen ein kleines Herz.

"Hey Baby. Ich kann es nicht abwarten, dich zu treffen. Ich liebe dich jetzt schon so sehr", schrieb die Blondine zu den Schnappschüssen. Ihr bester Freund Leon Content (20) freute sich auf den Bildern ebenfalls sehr für die Bloggerin. Weitere Details zu ihrer Schwangerschaft verriet sie noch nicht. Auch wer der Vater des Kindes ist, wollte Nathalie noch nicht preisgeben.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Leon Content

