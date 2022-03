Nathalie Bleicher-Woth (25) schwelgt im Babyglück. Die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin hat seit Wochen ein süßes Geheimnis – das wollte sie mit ihren Fans zunächst aber noch nicht teilen. Den Termin für die große Verkündung hatte sie sogar noch einmal verschoben. Heute hat die Influencerin aber verraten, dass sie schwanger ist. Und darüber ist nicht nur Nathalie mehr als glücklich. Auch viele Promis sprachen bereits ihre Glückwünsche aus und wünschen Mama und Kind von Herzen das Beste.

Anne Wünsche (30), die selbst gerade ihr drittes Kind erwartet, gehörte zu den ersten Gratulanten auf Instagram. Unter dem Post, in dem Nathalie stolz ihren Babybauch präsentiert, schrieb Anne: "Was? Das kam überraschend. Herzlichen Glückwunsch." Auch die Germany's next Topmodel-Beauty Klaudia Giez (25) freut sich mit: "Ey, verrückt. Glückwunsch, oh mein Gott. Ich kann das noch gar nicht glauben." Jennifer Frankhauser (29), das Tik-Tok-Sternchen Jasi_xx3 (19) und Rocco Stark (35) hinterließen ebenfalls eine liebe Nachricht für die 25-Jährige.

In welchem Monat Nathalie ist, und weitere Infos rund um das Baby hat sie bisher aber nicht bekannt gegeben. Sie hat lediglich schon stolz ihr kleines Bäuchlein präsentiert. Auf mehreren Fotos posiert sie zusammen mit ihrem besten Freund Leon Content (20), der auch Ultraschallbilder und einen Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Das Strahlen der werdenden Mutter spricht für sich und stellt klar: Sie kann die Geburt ihres Kindes kaum erwarten.

